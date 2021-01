Il progressivo allontanamento dei giovani dalla politica è un tema che è stato affrontato con maggior frequenza negli ultimi anni. I giovani, in maniera maggiore rispetto agli adulti, risultano diffidenti nel concedere fiducia a istituzioni e partiti politici.

Tale diffidenza, tuttavia, piuttosto che incoraggiarli a mobilitarsi, tende ad allontanarli maggiormente, convinti che non si possa aggiustare ciò che effettivamente già non funziona.

Questa riflessione, questo contenuto sono volte a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della città.

Oggi, infatti, ci troviamo di fronte ad una realtà che evidenzia la distanza fra giovani e istituzioni. Dunque, in che modo ridurre questa distanza?

Riteniamo non vi siano ad oggi presenti delle risorse finanziarie, né da un punto di vista dell’informazione, tanto meno una formazione tale che permetta ai giovani di svolgere un ruolo più attivo nella vita della società che li circonda.

La questione delle politiche giovanili, tra l’altro, ha evidenziato un fattore particolarmente importante, che vede i giovani che si impegnano politicamente a creare nuovi valori e nuovi bisogni che spesso non trovano interlocutori.

Il problema che ad oggi ci poniamo noi giovani è strettamente legato al fatto che occorra avere maggiore connessione, sinergia e comunicazione fra personaggi della scena politica ed i relativi enti locali. La società richiede, dunque, un nuovo principio allo strutturalismo politico ormai obsoleto e deleterio. Elaborare nuove strategie politiche, definire nuovi metodi, aggregando nuove e valide risorse, riteniamo possa essere la mossa giusta per dare centralità alla collaborazione; una collaborazione dal valore eclettico che favorisca uno scambio sia politico che sociale, dunque costruttivo.

Da queste premesse nasce il gruppo Forza Italia Giovani; un gruppo formato da ragazzi volenterosi di mostrarsi capaci dinanzi nuove esperienze e piene di idee, attraverso le quali verranno riformulate talune strategie da proporre sul campo politico. Oggi come non mai sentiamo il bisogno di metterci alla guida di un processo di cambiamento politico culturale ponendoci con determinazione a difesa dell’area dei moderati e portando avanti, anche nel mondo giovanile, azione politiche ispirate ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà.

Dobbiamo guardarci attorno concretamente, parlare tra di noi, confrontarci e mettere in atto in modo sinergico tutte le iniziative che riterremo utili alla crescita politica, sociale e culturale della nostra comunità.

Con questo spirito ci rivolgiamo ai giovani sollecitandoli ad una maggiore partecipazione politica, ben consapevoli delle grandi difficoltà che si sono abbattute e si stanno abbattendo sulle nuove generazioni.

Il Coordinatore Cittadino

Forza Italia Giovani

Natale Feo