Sinceramente felici per l’autorevole incarico conferito dal Partito all’On. Francesco Cannizzaro, viviamo questa novità con lo spontaneo orgoglio di chi è concittadino del Deputato, guida preziosa per Noi che da poco tempo ci approcciamo alla politica.

Nonostante il poco tempo, abbiamo visto crescere politicamente a grande velocità il Coordinatore provinciale di Reggio Calabria, da sempre vicino al mondo delle politiche giovanili e costante supporto dell’azione del Coordinamento.

Attivo come pochi parlamentari, Francesco Cannizzaro è l’uomo giusto al posto giusto nel momento giusto: ora più che mai è da Sud che passa la ripartenza dell’Italia e della Politica. Siamo sicuri che il futuro di Forza Italia, delle Politiche giovanili e del Sud, da adesso sarà ancora più azzurro.