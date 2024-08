Una fortissima scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Calabria di magnitudo 5.0 con epicentro a Pietrapaola nel Cosentino. Il sisma è stato avvertito in diverse province calabresi, nel Catanzarese, Crotonese e Reggino. Al momento non ci sono interventi in corso e nemmeno chiamate di emergenza, fanno sapere i vigili del fuoco.



Anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto è intervenuto in un post sulla sua pagina Facebook:

“Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 con epicentro a Pietrapaola, nel cosentino, ma avvertita in tutta la Calabria.

Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione.

La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose.”