Forte scossa di terremoto nel Reggino, avvertita anche nella Piana di Gioia Tauro, secondo l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma è di 3.5 di magnitudo. L’evento si è verificato alle 4.05 e l’epicentro è stato individuato a Cittanova, ma avvertito in tutta la provincia reggina.

Ad una prima scossa si è aggiunta una seconda di minore entità con magnitudo 2.7 sempre a Cittanova.

Non si registrano danni a persone e cose, ma tanta paura in quanto avvenuta in un orario dove ha svegliato tutti.

In questo momento si è registrata anche una piccola scossa a Molochio di magnitudo 1.1.