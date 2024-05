Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata ieri dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Calabria alle ore 19.35. L’epicentro è stato localizzato a poca distanza dal comune di Cirò, in provincia di Crotone, ad una profondità di 23 chilometri. Non si sono registrati danni a cose e persone.