Alla cortese attenzione del signor sindaco dott Pasquale Cutrí e del Presidente del Consiglio Comunale dott. Antonio Rachele .

Il giorno 9 novembre apprendiamo dalla stampa di un comunicato del Vice Sindaco in riferimento alla costruzione di un forno Crematorio nel nostro Comune precisamente in contrada Bosco. Della questione si è ampiamente discusso e sarà oggetto di discussione con apposito punto all’ ordine del giorno del prossimo consiglio comunale del 18 novembre 2024 . Il vice Sindaco nel suo comunicato ha accusato la minoranza di mistificazione della realtà minacciando addirittura di denuncia penale. I sottoscritti Avv. Filippo Italiano e Cosma Ferrarini capi gruppo di minoranza del comune di Rosarno, respingono con sdegno le accuse del Vice Sindaco , i consiglieri di minoranza hanno fatto il loro dovere a difesa di tutti i cittadini di Rosarno e ribadiscono di tutti i cittadini senza fare differenze e distinguo come ama fare il vice Sindaco, dimenticando il ruolo che ricopre e che dovrebbe essere unitario e non divisorio fra i cittadini della nostra città. Le minacce di denunce lasciano il tempo che trovano, i sottoscritti sono convinti di avere fatto il proprio dovere istituzionale con il dovuto rispetto nei confronti della città e dei cittadini, il fatto grave e che il vice Sindaco di fatto minaccia i consiglieri nelle loro prerogative istituzionali . Questo dimostra assieme ad altri atti fatti dal vice sindaco che lo stesso non è idoneo a ricoprire il ruolo che occupa. Il Sindaco è invitato a fare le giuste riflessioni su quanto esposto. Il Presidente del Consiglio Comunale è pregato di tutelare in maniera ufficiale le prerogative dei consiglieri comunali. Al sig Vice Sindaco diamo appuntamento al Consiglio Comunale dove nella massima assise istituzionale vedremo e

verificheremo chi mistifica e diffonde notizie non veritiere.

Firmato AVV. Filippo Italiano e Cosma Ferrarini capi gruppo minoranza Comune di Rosarno.