“Spiace constatare che il gruppo regionale del Partito democratico attribuisca al bando per la spesa dei fondi Ue funzioni extra ordinem. Ognuno valuta con i parametri con cui è abituato ad operare.

Evidentemente l’opposizione non vuole comprendere la ratio di una misura chiara, che ha l’obiettivo di avviare regole di programmazione per la spesa dei fondi comunitari nella nostra Regione.

L’assessorato tecnico ha semplicemente avviato un nuovo modus procedendi orientato a creare le basi per una solida sinergia con gli enti locali. Il bando è, infatti, di semplice attivazione, e si riferisce a progetti esecutivi pronti ad essere realizzati.

A questo bando, come ho già spiegato, ne seguiranno altri su base periodica.

L’idea è quella di stimolare gli enti locali a programmare le loro attività nella certezza che periodicamente arriveranno bandi per i supporti finanziari del caso peraltro sempre con omogenea sintassi amministrativa.

Il fine ultimo è quello di evitare soluzioni su misura o comunque estranee ad una visione programmatica.

Abbiamo ereditato una situazione molto complessa, e stiamo operando per invertire la rotta e fare della Calabria una Regione virtuosa. Da tecnico non comprendo come si possa fare polemica anche su questo.

Noi andiamo avanti, i bilanci li faremo, dati alla mano, a fine anno”.

Lo afferma in una nota Marcello Minenna, assessore all’Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici, della Regione Calabria.