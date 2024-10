È stata pubblicata ieri la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le città metropolitane, per i convitti: sono finanziati in tutta Italia 890 interventi con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno.

Protagoniste di questa graduatoria la Calabria e soprattutto Cassano che si vede finanziate altre cinque nuove mense a Cassano Centro in via Alvaro, a Lattughelle, via Feliciazza e via Sibari a Lauropoli, e via Archimede a Sibari. Un finanziamento che ammonta a poco più di 2 milioni 224 mila euro. Sempre a Sibari è in realizzazione una sesta mensa già finanziata e progettata per l’istituto Umberto Zanotti Bianco per un importo di altri circa 737mila euro e un’altra nel corpo dell’asilo di via Amendola (finanziato sempre con fondi ministeriali).

I fondi provengono tutti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi non ci sarà nessun esborso per le casse comunali. Un risultato che, quindi, smentisce ancora una volta tutti coloro che sostengono strumentalmente che per le opere pubbliche si spendono soldi del bilancio o che si fanno mutui per le scuole.

«Parliamo di un altro risultato storico – commenta con grande soddisfazione il sindaco Giovanni Papasso – mentre i report nazionali parlano delle scuole al sud come fatiscenti e al limite dell’agibilità a Cassano si va controcorrente. Abbiamo fatto tanto per le scuole di competenza comunale: alcune sono state demolite e ricostruite, altre in fase di ricostruzione, altre ancora sono state efficientate dal punto di vista sismico e ed energetico, altri lavori sono in corso così come è in corso la costruzione di due asili nido a Cassano centro e a Sibari. Ora costruiremo in totale sette nuove mense: un grandissimo risultato che dimostra la grande attenzione della mia amministrazione comunale per il mondo della scuola e la formazione dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro. Continua la costruzione della nuova Cassano e lasciamo le polemiche spicciole a chi ha tempo da perdere».