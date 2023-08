Il deputato Simona Loizzo desidera ringraziare il Ministro Matteo Salvini per il finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per il recupero di Palazzo degli uffici a Cosenza. Questo finanziamento rappresenta un importante sostegno per la riqualificazione di un edificio di grande valore storico e culturale per la città. La deputata Loizzo ritiene che il recupero di Palazzo degli uffici contribuirà a valorizzare il patrimonio artistico e architettonico di Cosenza, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo economico e turistico del territorio.

L’on. Loizzo è grata al Ministro Matteo Salvini per la sua costante attenzione e impegno verso la città di Cosenza, la Calabria e l’intero Meridione. Il Ministro Salvini ha dimostrato di comprendere le esigenze e le potenzialità di queste regioni, e ha lavorato attivamente per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Il finanziamento del Mit per il recupero di Palazzo degli uffici a Cosenza è solo uno dei numerosi interventi che il Ministro ha promosso per sostenere la crescita e il benessere delle comunità meridionali. La deputata Loizzo ritiene che questa attenzione e impegno siano fondamentali per ridurre le disuguaglianze territoriali e promuovere un equo sviluppo del Paese.