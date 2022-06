Dal bilancio consuntivo regionale 2021 emerge una certezza: la Lega risulta un partito virtuoso con una spesa minima per il funzionamento dei gruppi consiliari! Una dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, di come venga gestita correttamente la spesa pubblica e di come viene rispettata la normativa affinché non si sperperi una risorsa che appartiene a tutti. Infatti, il movimento si pone al penultimo posto con un importo di circa 20,6 migliaia di euro, prima dei Democratici progressisti (15,4), rispetto agli altri partiti che si attestano, anche, vicino ed oltre i 100.000,00 euro (Forza Italia e Fratelli d’Italia). Un plauso,quindi, ai consiglieri regionali e ai capigruppo Tilde Minasi e Simona Loizzo che sono riusciti a contenere la spesa, pur consentendo regolarmente l’attività d’istituto. Una prova evidente di come si possa fare politica senza dissanguare le casse regionali e di come si possa essere virtuosi con un’azione semplice, ma attenta e scrupolosa. Una garanzia anche per la città di Catanzaro che dovrà, domenica, votare per il nuovo sindaco e che, quindi, non potrà che premiare la coalizione ove la Lega risulta, con le sue due liste, il primo partito, a sostegno del candidato Donato.