Stiamo ancora aspettando risposta dal presidente Occhiuto all’interrogazione sul caso dei fondi Cipess stanziati e poi dirottati altrove dal Ministro Salvini. Ma sembrano arrivare conferme ai nostri timori che vanno a smentire le dichiarazioni leghiste in salsa calabra.

La domanda resta sempre la stessa: che fine hanno fatto i 40 milioni destinati all’elettrificazione della linea ferroviaria Catanzaro Lido-Reggio Calabria? Perché a leggere il resoconto dell’ultima riunione del Cipess quei soldi sembrano spariti nel nulla. Come immaginavamo le rassicurazioni di Rapani e Furgiuele si sono dimostrate del tutto infondate e prive di seguito. Mentre appare sempre più evidente la strategia del centrodestra di sottrarre risorse al sud per destinarle al nord, anticipando di fatto quello che sarà l’effetto dell’autonomia differenziata.

Sono convinto che i calabresi meritano maggiore rispetto dal governo centrale e il presidente Occhiuto ha il dovere di dare risposte certe e garanzie tangibili nella realizzazione di opere strategiche per la mobilità regionale.