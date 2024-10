In occasione della Ventesima Giornata del Contemporaneo, il 12 ottobre 2024, la Fondazione Cesare Berlingeri ETS è lieta di presentare un evento speciale che unisce arte visiva e poesia, offrendo una riflessione sul tema dell’Infinito. La giornata prevede l’apertura straordinaria dello studio di Cesare Berlingeri e un incontro dal titolo “Oltre e dentro l’Infinito, tra immagine e parola”.

Dalle ore 10.00 alle 16.00, i visitatori potranno accedere allo spazio creativo dell’artista, dove il suo linguaggio visivo prende forma attraverso pieghe e profondità materiche. L’apertura rappresenta un’occasione rara per scoprire il processo artistico e la visione dell’artista, con opere che guideranno i visitatori in una riflessione sull’Infinito.

Alle 18:00, lo studio ospiterà un incontro di grande interesse culturale, che vedrà il dialogo tra Cesare Berlingeri e il poeta Daniel Cundari, moderato dalla curatrice d’arte Marilena Morabito. Il tema dell’Infinito, da sempre fonte di ispirazione per artisti e poeti, sarà esplorato attraverso i linguaggi dell’arte e della poesia, indagando come entrambi riescano a esprimere ciò che va oltre il tangibile.

L’evento fa parte della Ventesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani), un’iniziativa che celebra l’arte contemporanea in tutta Italia, aprendo musei, fondazioni e spazi d’arte.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la prenotazione sia per la visita allo studio che per l’incontro, a causa dei posti limitati.

.

Informazioni utili:

• Data: 12 ottobre 2024

• Orario apertura studio: Visita su prenotazione dalle ore 10.00 alle 16.00

• Orario incontro: ore 18:00

• Luogo: studio di Cesare Berlingeri, Via Francesco Sofia Alessio, snc, Taurianova (RC)

• Costo: gratuito

• Organizzazione: Fondazione Cesare Berlingeri ETS

• Prenotazioni: obbligatorie per la visita allo studio e per l’incontro. Posti limitati

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

info@fondazioneberlingeri.org

+39 388 6310106