Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno effettuato numerosi controlli, sia sul capoluogo che in alcuni comuni della provincia, con particolare attenzione al litorale e alle aree interessate dalla movida giovanile. Il focus principale è stato quello della prevenzione, con particolare riferimento all’abuso di alcol da parte di giovanissimi, i quali molto spesso non desistono dal mettersi alla guida di autoveicoli dopo aver assunto bevande alcoliche. Il bilancio è stato di 4 giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza, poiché, fermati alla guida di auto, sono risultati positivi al test etilometrico. Uno di loro ha fatto registrare un tasso alcolemico di 4 volte superiore al consentito. Nell’azione di prevenzione e di contrasto messa in atto dai Carabinieri vi è anche la produzione, lo spaccio e l’assunzione di stupefacenti. Infatti, i militari dell’Arma, supportati dal Nucleo Cinofili dallo Squadrone Eliportato Cacciatori e dal Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno eseguito numerose perquisizioni che hanno permesso di recuperare e sequestrare circa mezzo chilo di droga e di oltre 100 piante di canapa indiana. Nell’ambito di questi servizi, inoltre, sono stati centinaia i veicoli controllati e le persone identificate.