Ci giungono notizie non confortanti dal Comune di Terranova da Sibari, ove, a seguito di accertamento con tamponi antigenici, sono stati individuati alcuni cittadini positivo al coronavirus. La potenziale capacità diffusiva del contagio , rende necessario ed urgente un intervento di tutte le istituzioni preposte anche al fine di isolare la cittadina con misure più stringenti. Occorre che sia predisposta l’effettuazione di tamponi antigenici e/o molecolari gratuiti I per tutta la popolazione, non potendosi gravare dell’onere economico dell’accertamento i cittadini, che, come tutti, hanno già subito e stanno subendo ,oltre all’angoscia esistenziale della convivenza con il virus, anche la crisi economica dovuta alla chiusura delle attività ed alla mancanza di lavoro in generale, e sui quali pesa l’incertezza per il loro futuro.

Il nostro Comitato, vicino alla comunità di Terranova, esprime forte preoccupazione, anche e soprattutto in considerazione della perdurante inadeguatezza della organizzazione sanitaria calabrese, che non pare aver registrato ad oggi significativi segnali di accelerazione nel senso dell’efficienza e del potenziamento delle strutture e delle risorse umane. Pertanto, chiediamo che, ove risulti accertato l’alto numero di contagi che viene riferito, sia istituita immediatamente per il Comune di Terranova da Sibari una zona rossa “rafforzata” (senza apertura ,cioè, alla possibilità di contatti all’interno delle abitazioni, come previsto dal cd. Decreto Natale), per il tempo necessario ad assicurare che sia evitata la diffusione del contagio al di fuori dell’ambito cittadino. Inoltre, chiediamo che la U.S.C.A. di riferimento metta in atto tutte le azioni necessarie a far fronte alla emergenza, attivando uno screening gratuito dell’intera popolazione nonché l’assistenza domiciliare dei pazienti asintomatici e paucisintomatici: l’assistenza territoriale è fondamentale per combattere il virus, evitando i ricoveri in ospedale, data anche la carenza di posti di terapia intensiva e personale delle strutture esistenti in Calabria. Infine, rinnoviamo l’appello affinché si realizzi immediatamente il potenziamento dei laboratori per il processamento dei tamponi con l’acquisizione delle necessarie attrezzature in via di somma urgenza.

Non c’è più tempo da perdere. Non è accettabile che anche di fronte alla emergenza sanitaria in atto i più elementari diritti dei calabresi siano calpestati.