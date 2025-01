Un congresso partecipato e particolarmente animato dall’entusiasmo di voler ridare slancio alle attività attraverso la piena interpretazione del tema che ne ha caratterizzato i lavori. Si ripartirà subito a lavorare – afferma il neoeletto Segretario Carbone-, ponendo “le radici della solidarietà” come un valore al quale è nostra intenzione coinvolgere anche i giovani in quanto loro sono il nostro presente e saranno anche il futuro dell’umanità.

Nel corso della relazione, tenuta al cospetto di una partecipata assemblea, lo stesso Carbone ha svolto una approfondita lettura delle varie dinamiche sociali che interessano la Terza Età in modo strutturale. Il pragmatismo che lo contraddistingue da sempre gli ha consentito di richiamare l’attenzione dei delegati in diverse fasi del suo discorso, condividendo con orgoglio le recenti conquiste della CISL e soprattutto guardando al futuro di un sindacato che da sempre ha saputo essere sobrio negli atteggiamenti e determinato nel perseguire i propri obiettivi con l’intento di tutelare i diritti delle persone, in modo particolare delle fasce sociali più deboli. In tal senso, il neosegretario ha affermato: “i provvedimenti inseriti nella Legge di bilancio che stanziano circa 30 miliardi di euro destinati a coprire le molte richieste per sostenere imprese, lavoratori, pensionati, mondo delle fragilità e povertà, sono richieste avanzate da noi della CISL”.

L’intervento di Nausica Sbarra, segretaria generale della Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel seguire il tema congressuale e ricordando Rosalba Mallamo, venuta a mancare lo scorso mese di giugno, ha puntualizzato l’importanza dei valori della CISL e soprattutto l’orgoglio di far parte di un sindacato nel quale le persone sono state e saranno sempre al centro dell’attenzione. Inoltre, la segretaria Sbarra ha puntualmente evidenziato come “le complesse criticità esistenti nella realtà del Meridione, circostanza per la quale molte donne, oltre a registrare una forte difficoltà per l’inserimento nel mondo del lavoro, si ritrovano a dover subire sia la mancanza di servizi per l’infanzia sia di centri di cura per anziani. Per queste cause, moltissime donne sono costrette a farsene carico direttamente, scegliendo un contratto part-time, maturando una ridotta retribuzione e, di conseguenza, vedersi penalizzate un domani da un punto di vista pensionistico. Sulla scorta di queste realtà, occorre individuare proposte concrete e tese a garantire l’erogazione di maggiori servizi, riconoscendo il valore del “lavoro invisibile” in quanto indispensabile alla famiglia”. Al contempo, per rendere sempre più intergenerazionale la CISL, la segretaria nel corso del suo intervento ha proposto l’avvio di un “patto intergenerazionale” teso ad avviare una fase di reciprocità volta a far riscoprire al mondo degli adulti e dei pensionati i nuovi orizzonti dell’informatica e le potenzialità tecnologiche ad essa riconducibili, con l’intento di contribuire al superamento delle numerose difficoltà quotidiane per le quali, spesso le generazioni più adulte, sono esposte.

Ai lavori congressuali ha inoltre partecipato l’Assessore regionale Prof.ssa Caterina Capponi. Nel porgere il suo saluto ha affermato: “La Regione Calabria è consapevole dell’importanza e del ruolo che i pensionati ricoprono non solo all’interno delle famiglie, ma anche nelle nostre comunità. Il dialogo con la FNP-CISL è fondamentale per definire insieme le prioritarie strategie di intervento. Siamo convinti che solo attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni e associazioni pensionati, potremo costruire un futuro migliore, più equo e solidale per le generazioni che verranno. Non è mancato l’augurio di buon lavoro e un ringraziamento al Dottor Arcangelo Carbone, segretario Generale FNP-CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il costante impegno, profuso al servizio della comunità”.

Salvatore Mancuso, segretario regionale FNP-CISL, nel corso del suo intervento, ha posto il rinnovamento e il sostegno fra le generazioni, auspicando maggiore coinvolgimento dell’universo femminile in ambito sindacale. “Puntiamo alla politica del fare, abbandonando quello delle parole e in tal senso – ha affermato Mancuso – dovremo occuparci più degli altri che di noi stessi, ponendo al servizio del sindacato la nostra energia a prescindere della carica ricoperta. Queste sono condizioni essenziali per consolidare e far crescere la FNP e la CISL”.

Particolarmente atteso è stato l’intervento di Emilio Didonè, Segretario Generale FNP CISL, il quale, dopo essersi congratulato per il lavoro svolto, è entrato subito nel merito delle attività congressuali attraverso la condivisione dei temi importanti ai quali si è chiamati a lavorare uniti. Per quanto riguarda le criticità afferenti all’ambito pensionistico ha affermato: “chiediamo all’INPS di cogliere nei suoi rapporti la sfida della separazione tra previdenza e assistenza. La spesa previdenziale italiana, pari a circa il 16, 5% del PIL, risulta statisticamente tre le più alte in Europa, ma una parte significativa è dovuta alle prestazioni assistenziali. Pertanto, separare contabilmente queste due voci riduce il carico pensionistico, portandolo in linea con la media UE”. In tal senso – conclude Didonè – chiediamo al Governo una operazione di maggiore trasparenza e sensibilità politica per realizzare finalmente la separazione più che mai necessaria e per le quali noi chiediamo da sempre un intervento in tale direzione”.