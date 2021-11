Per chi ricerca un conto corrente online a zero canone una delle migliori scelte è Flowe. La start-up, che fa capo al Gruppo Mediolanum, permette di avere un conto corrente semplice da gestire, a canone zero e con una carta Mastercard collegata.

Una serie di vantaggi che al giorno d’oggi sono sempre più apprezzati, soprattutto dai più giovani che vanno alla ricerca di prodotti smart per gestire i loro risparmi e i loro acquisti online.

Tra le altre caratteristiche che rendono Flowe una soluzione ricca di appeal è l’attenzione all’ambiente. La carta associata al conto è, infatti, in legno e non in plastica e il gruppo si impegna a piantare alberi in Guatemala. Una politica green molto interessante, specialmente oggi che l’argomento è al centro dell’attenzione.

Flowe permette anche di prelevare gratuitamente da ogni ATM e di effettuare bonifici in area SEPA senza costi e in maniera illimitata. Sono abilitati i pagamenti online e questo rende il conto perfetto per chi ama questo tipo di shopping.

Nulla di meglio in vista del Black Friday che sta per arrivare. Sì, perché il 26 Novembre 2021 sarà il famoso venerdì nero che in tanti aspettano con ansia anche in Italia.

La tradizione, nata negli Stati Uniti molto più di qualche anno fa, è diventata famosa anche nel nostro paese. Si tratta di una data strategica, perché vicina al Natale. L’occasione perfetta per iniziare a fare un po’ di shopping natalizio approfittando degli sconti previsti da tanti marchi e da tante catene.

Di solito vengono lanciate offerte e promozioni che permettono di risparmiare su ciò che si desidera da tempo. Cosa fare per non perdere l’occasione di fare ottimi affari?

Aprire il conto Flowe è un ottimo inizio. Per risparmiare è possibile utilizzare un codice promo Flowe che rende l’apertura del conto ancora più conveniente. Scegliendo quello più in linea con le proprie esigenze si potranno ottenere degli altri benefici dall’apertura del conto Flowe, già di per sé estremamente conveniente.

Dopo questo primo step è utile fare una lista di ciò che si desidera acquistare con il Black Friday. Arrivare con le idee chiare permette di individuare solo le offerte migliori per ciò che si vuole acquistare. Si deve sempre ricordare che, trattandosi di vendite in sconto, spesso le cose finiscono in maniera molto rapida e difficilmente ci sono dei restock altrettanto veloci.