La Flai Cgil di gioia tauro rc, rende vivo il suo ricordo, attraverso il lavoro giornaliero del sindacato di strada, l’unita’ mobile che da oltre dodici anni percorre in lungo e in largo la piana, anche nelle sue pieghe umane piu’ anguste, per portare ai braccianti migranti disseminati sul territorio, dimenticati e resi invisibili da sempre, quei diritti e quelle tutele essenziali che vanno garantiti ad ognuno di noi.

Sacko, vittima di sfruttamento lavorativo e bersaglio di quella idiosincrasia tossica, che ne ha causato ingiustamente la morte.

La sua unica colpa, trovarsi nella terra di nessuno e avere preso una res nullius , nello specifico, una lamiera di proprieta’ di alcuno per costruire il suo umile giaciglio nell’allora baraccopoli della 2’ zona industriale di san ferdinando rc.

A distanza di tre anni, dopo l’abbattimento dell’insediamento informale, le cose per i migranti qui non sono minimamente cambiate, anzi sono del tutto acuite, nonostante le nostre battaglie e le nostre lotte quotidiane, sempre al loro fianco.

La baraccopoli, sotto gli occhi di tutti e’ rinata dalle ormai ceneri della tendopoli ministeriale sorta nel luglio del 2017 e pare che la cosa non interessi niente a nessuno, prefettura compresa.

Ovunque troviamo insediamenti e la storia come sempre comincia a ripetersi. La pandemia e l’assenza totale delle istituzioni non ha fatto altro che peggiorare le cose.

Oggi due giugno festa della repubblica e degli italiani, commemorando SOUMALIA SACKO, si augura che tale data possa diventare al piu’ presto, anche la festa di chi da un pezzo sogna e avrebbe sognato di essere italiano.