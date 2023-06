“Garantire la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale — Programma annuale regionale per l’autosufficienza […]); sensibilizzare, informare, formare e fidelizzare il donatore; promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa”.

Questi sono alcuni degli obiettivi delle convenzioni stipulate ieri tra il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e le associazioni di donatori di sangue “AVIS” RC ODV di e “DONATORINATI” Calabria della Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, presso i locali della Direzione Generale del presidio “Riuniti”, il Commissario Straordinario del G.O.M., dr. Gianluigi Scaffidi, e il Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, hanno accolto la dott.ssa Giovanna Micalizzi, Presidente dell’AVIS provinciale ed il dott. Domenico Nisticò, tesoriere AVIS Nazionale, ed il dott. Antonino Posterino, vice presidente AVIS provinciale, per la stipula dell’atto formale. Della redazione della convenzione si è occupata l’Unità Operativa Affari Generali del G.O.M., rappresentata ieri dal suo Direttore, dott. Giuseppe Gargiulo, e dalla dott.ssa Renza Monteleone.

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire la funzione sociale che l’AVIS ha ricoperto, fin dalla sua fondazione, nello sviluppare una cultura della donazione e dell’altruismo. Non solo, grazie alla sua attività ultradecennale di raccolta del sangue, ha aiutato l’Ospedale nel garantire le terapie a centinaia di malati cronici nonché ad affrontare le emergenze.

Convenzione analoga è stata poi stipulata dal G.O.M. con l’Associazione Donatori e Volontari Personale della Polizia di Stato – DONATORINATI Calabria ODV ETS (ADVPS Calabria ODV ETS), rappresentata dal Presidente Dott. Carlo Figliomeni.

Il Commissario Straordinario del G.O.M. ha espresso parole di ringraziamento per la vicinanza fattiva che queste associazioni dimostrano nei confronti dell’Ospedale di Reggio Calabria e per l’alto senso civico che si auspica sia di esempio su tutto il territorio calabrese.