È stata firmata oggi la concessione demaniale marittima tra la Metal Carpenteria di Crotone e l’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, per mano del presidente Andrea Agostinelli e il responsabile legale della ditta Angela Fusini.

Posta nella zona portuale industriale di Crotone, l’area di 20 mila metri quadrati sarà utilizzata per la saldatura di moduli di carpenteria metallica, parzialmente realizzati presso le officine della Società e assemblate in porto, da installare successivamente in impianti produttivi oltreoceano finalizzati al trattamento di liquefazione del gas.

Viste le dimensioni dei manufatti si è, infatti, reso necessario completarne la produzione in un’area portuale in modo tale da assicurarne il relativo trasporto con mezzi navali dedicati.

Grazie all’avvio di questa ulteriore attività di logistica “di banchina”, si concretizza un’impresa industriale che coinvolgerà un centinaio di lavoratori con un conseguente impatto economico ed occupazionale sul territorio crotonese e per il quale il presidente Andrea Agostinelli ha manifestato il più vivo apprezzamento.