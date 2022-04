Domenica 3 Aprile, alle ore 18:30, presso i locali della sezione di via Pietro Nenni a Polistena, si terrà la Festa del Tesseramento 2022 organizzata dal Partito Comunista italiano in collaborazione con la Piattaforma Berlinguer (Generazione.com).

Come di consueto, la sezione PCI di Polistena rinnova l’appuntamento per rilanciare l’impegno politico e la militanza di tante compagne, compagni e simpatizzanti in continuità con una storia, quella del PCI di Polistena, di battaglie e di lotte per il progresso e la crescita sociale e culturale del territorio oltre che di avanzamento della città dove da qualche mese i comunisti sono tornati al governo della cosa pubblica.

Soprattutto in questo momento storico difficile caratterizzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria, il conflitto in Ucraina e il carovita (aumento indiscriminato di bollette, carburanti e beni di prima necessità) c’è bisogno di tutelare le classi sociali più deboli. Il governo dei burocrati invece che dare risposte al disagio sociale imperante, si preoccupa di preservare ancora gli interessi delle multinazionali e delle banche funzionali all’economia di guerra. L’aumento delle spese militari fino al 2% del PIL (dagli attuali 20 miliardi a circa 38 miliardi di euro all’anno) testimonia in quale direzione dissennata stia andando l’attuale governo. Lavoro, sanità e diritti sociali dovrebbero essere le priorità mentre sono temi ormai derubricati dall’agenda politica del Governo con la complicità delle forze politiche tradizionali che votano la fiducia in Parlamento.

Da Polistena, quindi, riparte l’aggregazione di tutti coloro che ancora credono si battono per idealità non ipocrite e portano avanti nella società lotte quotidiane per “rivoluzionare il presente e programmare il futuro”.