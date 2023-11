Celebrazione sentita, ma anche memoria condivisa, nel programma che l’amministrazione comunale ha congegnato per il prossimo fine settimana. Sabato la città sarà chiamata a partecipare alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – doveroso omaggio alla storia della nascita della Patria e al presente di chi difende il valore della legalità e della pace pure in tante parti del mondo – mentre il giorno successivo l’appuntamento è con la presentazione del primo libro sulle vittime taurianovesi, civili e militari, nei due grandi conflitti bellici del 900.

Nella prima manifestazione, organizzata dall’assessorato alla Legalità guidato da Massimo Grimaldi con inizio alle 9.30, dopo il concentramento in piazza della Libertà e partecipi gli alunni delle Scuole primarie cittadine, verrà deposta una corona al monumento ai Caduti.

Da lì un corteo, animato anche dagli studenti delle Scuole secondarie taurianovesi, si muoverà alla volta di piazza Italia. Qui, il sindaco Roy Biasi – dopo la deposizione di una corona al monumento che ricorda i caduti della Prima guerra mondiale – rivolgerà il suo saluto ai cittadini e alle autorità civili, militari e religiose presenti.

Alle 11.30, invece, il deferente omaggio verrà allargato alla frazione San Martino dove, in piazza Kennedy, è prevista la deposizione di una corona al monumento ai Caduti.

Domenica, con inizio alle ore 18.00, su iniziativa dell’assessorato alla Cultura, nella sala consiliare è stata programmata la presentazione del libro “Custodire la Memoria”, opera prima del taurianovese Rocco Carpentieri. Intorno a questo che è il primo memoriale di tutte le vittime delle 2 guerre mondiali, è previsto il dialogo – moderato dall’assessore Maria Fedele – tra l’autore e Giovanni Quaranta, componente della Deputazione di storia patria della Calabria. La presentazione, promossa in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e il comune di Terranova Sappo Minulio – rappresentati nella serata dalla presidente Annamaria Fazzari e dal sindaco Ettore Tigani – è la prima occasione offerta al pubblico per avere conoscenza di questo lavoro inedito. La presentazione è il terzo appuntamento inserito nella Rassegna letteraria autunnale promossa dall’assessorato alla Cultura.