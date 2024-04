“Finché quella parola – antifascismo – non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo

continuerà a infestare la casa della democrazia italiana”.

Facciamo nostre le parole dello scrittore Scurati che la RAI, con il sostegno della Meloni, ha voluto

censurare, oscurare.

Non è tempo di abbassare la guardia, il 25 aprile deve rappresentare ed essere, più di prima, un giorno

di festa.

Di festa della Liberazione dal nazifascismo, di nascita della democrazia e della libertà nei confronti

di chi ha represso la libera espressione delle idee nel nostro paese.

Da chi, ha portato migliaia di italiani a morire in guerra in nome dell’ideologia fascista che ha arrecato

fame e miseria nelle case degli italiani.

E ancora oggi gli attuali governanti fanno fatica a dichiararsi antifascisti!

Fanno fatica a pronunciare una parola che ha in se il significato di democrazia, libertà, uguaglianza.

Ma evidentemente Meloni&C non hanno ancora fatto i conti con il loro passato e forse non hanno il

desiderio di farlo; viene da pensare che vogliono essere il loro passato!

Un passato che non ritornerà mai più perché il 25 aprile vedrà milioni di persone che, in ogni piazza

d’Italia, manifesteranno contro ogni tipo di fascismo e nel nome della libertà e democrazia conquistata

con il sangue degli italiani.

Antonio Morabito

(Segretario Prov.le del Partito Democratico di RC)