Il progetto “Terranova Solidale” muove i primi passi nella direzione dell’operatività e della concretezza. Un piano di interventi socioeducativi presentato dal Comune di Terranova Sappo Minulio a valere su uno specifico Avviso Pubblico bandito dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per un importo complessivo di 7 mila e 500 euro. La proposta di ampio respiro presentata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ettore Tigani metterà in campo un programma intenso di attività rivolte sia ai più giovani che agli anziani del territorio, in un mosaico di percorsi insieme solidali, educativi e informativi. Partner del progetto anche le Associazioni “Nasi Rossi con il Cuore” Onlus, Avis – Sezione di Molochio e”Media&Communication”. A supporto, inoltre, le competenze della psicomotricista dott.ssa Paola Francone. Lo scorso giovedì, nel Palazzo Comunale di Terranova Sappo Minulio, il Sindaco Ettore Tigani e l’Assessore Laura Albanese, in rappresentanza dell’intera Amministrazione, hanno incontrato il consulente di progettazione e coordinatore Antonino Raso e i referenti delle realtà associative coinvolte dal progetto per un primo momento di confronto operativo. “In attesa della firma della convenzione con la Città Metropolitana per l’avvio vero e proprio delle attività – ha affermato il Primo Cittadino Ettore Tigani – abbiamo scelto di agire per tempo anticipando alcuni passaggi propedeutici affinché questo piano così ambizioso, a cui teniamo molto, possa dispiegarsi nel modo migliore possibile. Ancora una volta, questa Amministrazione Comunale raccoglie i frutti della programmazione e dell’impegno concreto al servizio della Comunità. Un ringraziamento alla Città Metropolitana per la condivisione di un percorso importante rivolto alle fasce deboli della nostra popolazione; un grazie ai partner del progetto e ai professionisti che stanno operando a supporto. A breve comunicheremo i dettagli di “Terranova Solidale” e la opportunità per i nostri giovani e i nostri anziani”.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!