DI CLEMENTE CORVO

Inizieranno lunedì prossimo con l’ inserimento dei doppi sensi di circolazione i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto autostradale Rosarno Gioia Tauro, così come comunicatoci Dal responsabile Capo Centro ANAS di Reggio Calabria. I lavori riguarderanno anche il Rifacimento del manto stradale della rotatoria dello svincolo di Gioia Tauro. Finalmente è arrivato il momento nel mettere in sicurezza una rotatoria transitata da un’infinità di mezzi che da anni evidenzia grandissimi pericoli di transito specialmente durante le piogge. All’interno della stessa aria rotativa sarà disposto dall’ Anas un punto acqua, intenzione da parte dello stesso ente dare in gestione l’aria, per creare abbellimenti secondo le normative stradali, in modo da dare un aspetto più imponente e decorativo all ‘ingresso della città e a tutta la piana. Di tutto ciò c’è la massima attenzione anche da parte del Sindaco Aldo Alessio, che in prima persona sta seguendo da tempo l’iter per la risoluzione della messa in sicurezza del tratto interessato. I lavori così come previsto dall’ anas dovranno essere ultimati entro la metà di giugno.