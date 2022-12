Filippone: “Troppi 25 mila euro spesi per illuminare semplicemente via Roma”

DI CLEMENTE CORVO

Venticinquemila euro spesi dall’ Amministrazione Comunale di Gioia Tauro per illuminare semplicemente via Roma. Certamente Un po’ dispendioso, per il tipo di illuminazioni inserite addirittura in una sola via.

A tal proposito l’ attento e sempre vigile Consigliere di maggioranza Enzo Filippone, si è così espresso:

25.000 euro spesi solo per le luminarie, con un albero di Natale installato in maniera superficiale, dove infatti la parte predominante dell’addobbo dello stesso è stato messo in posizione decentrata da quello che sarebbe dovuto essere la visibilità per la gente . Tra l’altro nonostante le varie segnalazioni fatte lo stesso è rimasto in tal modo .

Lo stesso, meravigliato si chiede: Dove sono andati a finire i mercatini di Natale dell’anno scorso installati a suo tempo a costo 0 euro?

Il villaggio di Babbo Natale che l’anno scorso avevano creato i ragazzi del servizio civile non è stato realizzato quest’anno, dove è andato a finire? Costo al comune 0 euro.

A sala Fallara ogni anno si interpellava l’associazione APGA per realizzare una giornata speciale di produzione dolci e degustazione, costo al comune 0 euro, quest’anno si è preferito allestire per 20 giorni una mostra di quadri che si sarebbe potuta fare anche dopo invece di impegnare sala Fallara.

Il comune non aveva costi per realizzare questi tre eventi, perché non li ha riproposti?

Facendo un resoconto dell’annata trascorsa.

A tal proposito é giusto riportare, ciò che è stato detto dalla consigliera Adriana Vasta durante l’ultimo Consiglio Comunale, dove la stessa si è così espressa: Io sto ravvisando ma non da oggi il fatto che questa Amministrazione non ha nessun tipo di programmazione e va avanti a tentativi Anzi a tentoni, sempre in una situazione di straordinarietà e di emergenza. Uno stato perenne emergenziale, dove la biblioteca è provvisoria, l’isola ecologica o discarica, la stessa non si capisce come definirla, non è mai andata in funzione, come che volessero tappare dei buchi, navigare a vista per per usare un termine Marinaro, vanno avanti a tentativi, fin quando scadrà il mandato, ma di fatto di cose concrete di problemi risolti, niente.

Questa è un’amministrazione che fondamentalmente di problematiche importanti fra cui quelle ambientali, quelle della raccolta differenziata non è riuscita a fare nulla. Addirittura non sanno neanche quanta percentuale stanno differenziando. Questa amministrazione non ha programmazione si è trovata una mole di lavoro molto seria ereditata, ma ereditata anche da loro stessi, in quanto anche loro sono stati amministratori negli anni novanta e fino agli anni 2000. In effetti ha perfettamente ragione la consigliera Adriana Vasta, tra l’altro una tra le più votate nella scorsa tornata elettorale. Questa Amministrazione va avanti senza programmazione, non riesce a risolvere neanche minimamente i problemi di ordinaria Amministrazione. Per non parlare dell’Ospedale, per non parlare dei Poliambulatori completamente scomparsi, Per non parlare delle strade, del Verde, della FERROVIA, la più moderna del MEZZOGIORNO, ristrutturata per le fermate dei treni alta velocità e dove gli stessi che sono anche il numero consistente transitano quotidianamente ma si vedono solo SFRECCIARE.

Per Qualsiasi altra città del Mezzogiorno che avesse avuto una stazione come quella GIOIESE, tra l’altro Scalo di primissima importanza, sarebbe stato sicuramente il fiore all’occhiello. Invece qui apatia indifferenza disinteresse non curanza. Eppure si parla di cultura!