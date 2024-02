“Vi ringrazio per la fiducia che mi avete espresso, riconfermandomi nella funzione di Presidente del Consiglio regionale. Spero, ancora una volta, di meritarmela, esercitando la funzione con il dovuto rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle prerogative dei consiglieri, di maggioranza e di opposizione. Nel quadro del pluralismo istituzionale, che vede presenti in quest’Aula le diverse opzioni politiche in rappresentanza del popolo calabrese, ribadisco l’auspicio che – pur nelle differenze di ruolo assegnateci dall’elettorato – perlomeno sulle questioni più delicate, il Consiglio regionale possa sempre più pervenire a una condivisione delle scelte legislative e amministrative volte a migliorare la qualità della vita delle nostre comunità”.

È quanto ha detto Filippo Mancuso subito dopo la sua riconferma alla guida di Palazzo Campanella.

Ha aggiunto: “Consapevoli che la congiuntura nazionale e internazionale presenta criticità influenzate anche dai mutamenti geopolitici internazionali e dalle accelerate trasformazioni biotecnologiche che impattano – a partire dall’Intelligenza Artificiale – sul mercato del lavoro, ritengo che a tutti noi sia richiesto un supplemento d’impegno che ci deve vedere uniti, per dare alla Calabria gli strumenti con cui fronteggiare le sfide del nostro tempo. In questa direzione, questa Presidenza seguiterà ad agevolare la sinergia fra il Consiglio e la Giunta regionale che ci ha finora consentito di approvare leggi importanti e riforme di sistema, alcune attese da decenni. Al contempo, questa Presidenza seguiterà a concepire un Consiglio regionale che, in aderenza agli interessi generali, discute, approfondisce, coinvolge le istanze sociali e culturali della Calabria, e soprattutto decide. Sapendo che i calabresi ci guardano e che da noi tutti, maggioranza e opposizione, si aspettano provvedimenti concreti e tempestivi, per rendere la Calabria più moderna, più vigile circa i bisogni del mondo produttivo e delle categorie sociali più svantaggiate, più attrezzata digitalmente, più attenta alla transizione ecologica e più competitiva”.

Ha sottolineato: “Il 2024 prospetta più impegni elettorali: dal voto in 5 Regioni e 3700 Comuni tra cui 6 capoluoghi, al voto per il Parlamento europeo di giugno, ma questo Consiglio regionale, com’è stato nei due anni precedenti, grazie all’apporto di tutti noi, non tralascerà di fare tutto ciò che gli compete per stare sempre dalla parte dei calabresi. Nei primi due anni, ci si è concentrati nell’azione di recupero del protagonismo della Regione. Per questa seconda parte della Legislatura, il proposito è di raccogliere i frutti di quanto seminato e di continuare ad affiancare al dinamismo del presidente Occhiuto, l’azione innovativa e incalzante del Consiglio regionale”.

Ha concluso il presidente Mancuso: “Ritengo che l’Ente Regione abbia fatto tanto, per saldare i punti di forza del patrimonio identitario della Calabria con le dinamiche in atto nel Paese e in Europa. E che tuttavia ci sia ancora molto da fare, anche per riavvicinare i cittadini alla politica, attraverso il coinvolgimento della società civile nelle scelte della Regione. Ritengo altresì fondamentale, nell’azione di modernizzazione del sistema -Calabria, la partecipazione attiva dei cittadini, perché le iniziative della politica e delle Istituzioni calabresi possono essere più efficaci, se sostenute da una comunità coesa, laboriosa e solidale, pronta a mobilitare tutte le sue migliori energie, per costruire – nel rispetto della legalità e del bene comune – il proprio futuro”.

Occhiuto, congratulazioni a Mancuso e a tutti i confermati, avanti in Consiglio con opera riformatrice

“Congratulazioni a Filippo Mancuso, nuovamente eletto alla Presidenza del Consiglio regionale, ai due vicepresidenti, Pierluigi Caputo e Franco Iacucci, e ai segretari-questori, Salvatore Cirillo ed Ernesto Alecci, tutti confermati nelle loro cariche.

A tutti auguro buon lavoro, nella consapevolezza che l’Assemblea legislativa calabrese proseguirà con lo stesso spirito nell’opera riformatrice avviata da due anni e che sta dando tanti risultati per migliorare le condizioni della Regione e dei nostri concittadini”.

Lega Calabria “Congratulazioni al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria per la meritata riconferma: La Lega Calabria esprime il suo apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto”

La Lega è lieta di congratularsi con il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, per la sua meritata riconferma. Questo risultato è il frutto di un lavoro eccellente svolto da Mancuso nella prima parte della legislatura. La sua rielezione avvenuta oggi durante l’assemblea legislativa calabrese è un importante riconoscimento della sua leadership e delle sue capacità di guidare la regione verso un futuro migliore. La maggioranza di centrodestra ha anticipato il rinnovo dell’Ufficio di presidenza per evitare la coincidenza con le elezioni europee e amministrative, dimostrando l’importanza che viene data al ruolo di Mancuso e alla sua capacità di governare in modo efficace la Calabria. Con 23 voti a suo favore, incluso anche il sostegno di due voti dall’opposizione, Mancuso ha dimostrato di essere un presidente del Consiglio Regionale ampiamente apprezzato e rispettato da entrambi i fronti politici.

La Lega Calabria si impegna a sostenere il Presidente Mancuso e tutto l’ufficio di presidenza nella sfida di affrontare le questioni cruciali che attendono la Calabria. Sappiamo che ci sono ancora molte sfide da affrontare, come lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e la lotta alla criminalità, ma siamo fiduciosi che con la guida di Mancuso e la sua determinazione, la Calabria potrà raggiungere risultati positivi. Auguriamo al Presidente Mancuso un buon lavoro e siamo certi che continuerà a rappresentare al meglio gli interessi della Calabria e dei suoi cittadini. La Lega Calabria è al suo fianco e si impegna a lavorare insieme per un futuro prospero e di successo per la nostra regione.

Giacomo Francesco Saccomanno Commissario Lega Calabria