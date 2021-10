Figliuolo “Copertura vaccinale verso l’81% a metà ottobre”

ROMA (ITALPRESS) – “Da quando sono arrivato eravamo a 4 milioni di dosi di vaccino e oggi siamo a oltre 85.100.000, sembra quasi un sogno. Oggi la percentuale dei vaccinati è più del 79%, in questa settimana si arriverà all’80% e per dose unica siamo all’84%, siamo in linea con quanto stimato. Stimo che per il 15 ottobre saremo intorno all’81%”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, a Che Tempo Che fa su Rai3.

“Immunità di gregge? Non esisteva la variante Delta, è un virus insidioso che si trasforma, quindi l’ideale è vaccinare il più possibile. Dobbiamo convincere e informare bene gli indecisi, c’è una fetta di persone che può essere convinta. Credo che giochi la paura “chissà cosa mi iniettano”. Il caso AstraZeneca poi ha creato confusione e disagi. E poi girano troppe fake news, a chi ha dubbi dico di informarsi dagli scienziati”, ha spiegato il generale.

“Obbligo di vaccinazione o green pass? Con il solo obbligo su personale sanitario e sostanzialmente obbligo del green pass la media delle vaccinazioni è risalita a 70.000 unità al giorno, credo che questa sia la scelta giusta. Ritengo che al 15 ottobre se siamo all’85% di prime dosi e si continua su trend attuali si può continuare così”, ha proseguito.

