Fighters Real Arangea: La rosa femminile approda in Figc

La Società Real Arangea parteciperà nella prossima stagione 2021-2022 al campionato di calcio a 5 femminile Figc. La compagine giallo nera, con una rosa rinnovata esordirà in serie C continuando il suo cammino di crescita iniziato due anni fa. Questo progetto, fortemente voluto dalle due veterane Katia Malavenda e Fabiana Livio che si sono messe in gioco non solo come giocatrici, ma che le vede anche nel ruolo di Dirigenti, affiancate da Antonino Sgrò e dal Presidente Michelangelo D’Ambrosio, mira a scardinare i preconcetti e pregiudizi culturali legati ad una visione della donna non più accettabile.