Domenica, 12 maggio, alle ore 18.45, presso lo spazio della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino, il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, presenterà il libro “Katapontismòs, chiunque scandalizzi i piccoli”, per i tipi di Laruffa Editore.

“Nel mondo greco – spiega lo stesso autore – il Katapontismós consisteva nell’annegamento rituale di persone o cose, impiegato per infliggere punizioni e in caso di ordalie. È a questo che Gesù si riferiva quando disse: «Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare»?

Attingendo ad inchieste giudiziarie e giornalistiche e alla propria esperienza personale contro la pedofilia, Antonio Marziale, sociologo, giornalista, fondatore e presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, docente di sociologia presso le Università di Reggio Calabria, Mediterranea e Dante Alighieri, volto noto al grande pubblico televisivo per via delle sue partecipazioni ai più rinomati talk, tra quali “Maurizio Costanzo Show” e “Porta a Porta”, al secondo mandato di Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Regione Calabria, porta alla luce con questa pubblicazione l’esistenza di lobbie culminate in un “partito dei pedofili”, in una “giornata mondiale dell’orgoglio pedofilo” e persino in una “brigata pretoriana pedofila armata”, pronta a colpire i nemici della pedofilia.

L’appuntamento è nel Padiglione Oval U178.