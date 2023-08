Torna l’atteso appuntamento con la cultura e la bellezza, nel suggestivo scenario della Villa comunale “G. Mazzini” di Palmi, con la terza edizione del Festival dei Tramonti di Palmi ideato e organizzato dall’Associazione Prometeus.

L’11 e il 12 agosto, dalle ore 22.00, la cittadina della costa viola, nota per i tesori paesaggistici e per il panorama mozzafiato, esaltato proprio dai colori del tramonto, ospiterà importanti nomi del mondo della cultura, dello spettacolo, della società, della medicina d’eccellenza.

L’Associazione, guidata dal Presidente Saverio Petitto, ha messo a punto un ricco cartellone che vedrà la partecipazione di Alba Parietti, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana, in qualità di ospite d’onore del Festival.

Le due serate saranno condotte dal giornalista Arcangelo Badolati e da Lilli Sgrò che animeranno le interessanti conversazioni con il magistrato Roberto Di Palma, la ricercatrice Sandra Misale, la giornalista Paola Militano e la coordinatrice della Caritas diocesana di Reggio Calabria, Bruna Mangiola. Questi ospiti saranno insigniti, per il loro impegno a vario titolo, del Premio “Prometeus” 2023, durante una cerimonia che sarà condotta da Antonio Malgeri.

L’intenso programma sarà impreziosito dalla splendida voce della cantante Natalia Saffioti che si esibirà, in vari interventi musicali, e dell’attore Walter Cordopatri che reciterà alcuni brani del grande scrittore palmese Leonida Repaci.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Palmi, del Consiglio regionale della Calabria e della collaborazione di Natale Princi management.

Un magico luogo della Calabria, sarà dunque anche quest’anno teatro di momenti di intrattenimento e di riflessione, su iniziativa dell’Associazione Prometeus, che da quasi vent’anni opera sul territorio con impegno e amore per la propria terra.

«Il nostro impegno – afferma il Presidente della Prometeus Saverio Petitto – si esprime da sempre in più ambiti, dal bene comune agli eventi culturali, dalla beneficenza alla promozione sociale: perché la nostra terra ha bisogno di tutto questo e perché possiamo contare sulla creatività, sull’entusiasmo e sulla generosità dei nostri soci». «Siamo lieti, anche quest’anno, di vivere insieme alla comunità di Palmi due serate all’insegna della cultura, dell’arte, della bellezza – sottolinea Petitto – e soprattutto, attraverso il conferimento del Premio che abbiamo ideato, siamo onorati di valorizzare le eccellenze della nostra Calabria, donne e uomini che quotidianamente si distinguono per il loro operato, e che rappresentano un esempio, incarnano gli ideali da custodire e a cui guardare per costruire un futuro migliore».