Terranova Sappo Minulio ha vissuto una giornata indimenticabile il 14 aprile 2024 con la celebrazione della festa per i bambini organizzata dai B.A.C.A., acronimo di Bikers Against Child Abuse (motociclisti contro l’abuso sui minori). Questa ODV opera silente e laboriosa ormai da diversi anni sul territorio. L’evento si è svolto nella splendida cornice di Piazza 24 Maggio con una partecipazione straordinaria dei giovani residenti del paese.

La giornata, all’insegna di gioia, divertimento e solidarietà, è stata caratterizzata da numerose attività e intrattenimenti pensati appositamente per i bambini. Attività ludiche e giochi all’aperto hanno offerto ai piccoli partecipanti la possibilità di godere momenti di spensieratezza e divertimento.

L’iniziativa, che ha beneficiato del Patrocinio Morale del Comune di Terranova Sappo Minulio, esalta l’importanza e il valore sociale dell’evento nell’ambito della comunità locale. La presenza del Sindaco Ettore Tigani ha ulteriormente enfatizzato l’impegno e il sostegno dell’amministrazione comunale verso le iniziative a favore dei più giovani.

L’evento di oggi ha lasciato un segno positivo nel tessuto sociale del paese ed ha dimostrato, ancora una volta, come la collaborazione e la solidarietà della comunità locale suscitino benessere e felicità nei bambini ai quali resteranno preziosi ricordi.

La presenza dell’Arma dei Carabinieri, che ha garantito la sicurezza durante l’intera manifestazione, ha fatto si che le attività si svolgessero in un clima sereno e protetto per tutti i piccoli partecipanti.