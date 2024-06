Festa per i 210 anni dei Carabinieri, gli assessori Crea e Fedele a Reggio Calabria si congratulano con il maresciallo Barranco per l’encomio ricevuto

Gli assessori Angela Crea e Maria Fedele hanno partecipato alla cerimonia per i 210 anni della fondazione dell’Arma dei carabinieri, nel corso della quale il Maresciallo capo Salvatore Barranco ha ricevuto un encomio dello Stato per la sua guida della Stazione cittadina.

Fervido compiacimento e congratulazioni vivissime vengono espressi dai due amministratori che hanno rappresentato il Comune nella festa tenutasi a Reggio Calabria in mattinata, testimoniando al graduato dell’Arma anche i sentimenti di riconoscenza del sindaco Roy Biasi – impegnato nelle stesse ore in un incontro in una scuola con il vescovo Giuseppe Alberti – e dell’assessore alla Legalità, Massimo Grimaldi, delegato a partecipare a Roma alla benedizione dei simboli Mariani impartita dal Santo Padre.

«Forniva – si legge nella motivazione dell’Encomio – determinante contributo ad articolata ed efficace manovra investigativa che consentiva di disvelare l’esistenza e l’operatività di due piazze di spaccio con ramificazioni in tutto il territorio della Piana di Gioia Tauro, documentando plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di varia tipologia».

«Ha suscitato in noi un profondo onore la condivisione di questo momento solenne per l’Arma e personalmente intenso per il nostro Maresciallo – dichiarano congiuntamente gli assessori Crea e Fedele, delegati rispettivamente alla Pubblica istruzione e alla Cultura – certi di rappresentare anche il sentimento della stragrande maggioranza dei cittadini di Taurianova. La riconoscenza che abbiamo tributato ai Carabinieri, tramite la vicinanza al Maresciallo Superiore Barranco in questa giornata così fausta, è il ribadito epilogo di anni e anni di collaborazione tanto nei progetti di promozione della cultura della Legalità, quanto per l’attuazione di uno degli indirizzi culturali preminenti fra quelli che si dipanano nell’anno di Taurianova Capitale del Libro, che vedono il Comune operare al fianco dei Carabinieri per quella rivoluzione delle coscienze che stiamo sollecitando e sostenendo a partire dalle giovani generazioni. Come già testimoniato in innumerevoli occasioni – concludono Crea e Fedele – condividiamo il messaggio di cui autorevolmente sono portatori in questo territorio il Generale di brigata Cesario Totaro, il colonello Gianluca Migliozzi e il capitano Gaetano Borgese, al vertice rispettivamente del Comando provinciale, del Gruppo Gioia Tauro e della Compagnia di Taurianova, impegnati a trasmettere gli ideali di un’Arma che si fa di prossimità non solo per debellare il crimine, ma anche per stimolare la fiducia della popolazione».