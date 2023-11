Sei giorni di festa, tra eventi religiosi e civili, per onorare anche quest’anno il Santo patrono della frazione San Martino. In vista della giornata clou di sabato prossimo, prosegue a grande ritmo il programma che, varato dalla Parrocchia e dal Comitato, è sostenuto dall’amministrazione comunale. Il concerto di Cosimo Papandrea, previsto proprio il giorno della solennità religiosa – l’11 novembre – rappresenta la nuova tappa di un percorso culturale volto alla rivalutazione della musica popolare, lanciato dall’assessore allo Spettacolo, Massimo Grimaldi, a partire dall’estate scorsa con ‘Mbitu Festival. Il Comune, inoltre, offre lo spettacolo teatrale in programma mercoledì 8 novembre alle 21.30, a cura della Compagnia I Baroncini Aps.