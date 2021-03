“COSE” CHE OGNI UOMO DEVE TENERE NEL CUORE E NELLA MENTE

“La dote più preziosa, nella donna, è la straordinaria capacità di essere nello stesso tempo fragile e resistentissima. Prendete la fanciulla più tenera e pallida, gettatele sulle spalle il peso di una famiglia, chiedetele sacrifici crudeli per la persona che ama, e la vedrete diventare d’acciaio. Non ho capito dove trovino, tante donne, la loro sbalorditiva forza di volontà, il loro accanimento nella fatica, la sconfinata rassegnazione nel dolore, donne che tra due parole scelgono la più breve, capaci di fare la scelta in un attimo tra proseguire dritto o deviare sapendo di giocare la propria esistenza e quella di chi sta loro vicino. Avete mai visto una madre presso il letto di un figlio malato? Anche se piegata dagli anni, logorata nel fisico e straziata nello spirito, troverà sempre la forza di sorridere, di dire una pietosa bugia, di prestare aiuto. Ecco, questa è la grande virtù della donna: questa mescolanza di gentilezza e di tenacia, di fragilità e di coraggio; lode alla Casalinga di Voghera e pari lode alla Capitana d’Impresa, donne che continuano la loro opera nel mondo della scienza, della ricerca e per lo sviluppo di una società più giusta, umana e in difesa della loro dignità. La natura ha riempito il cuore della donna di sogni; l’ha fatta capace di commuoversi per nulla, di costruire paradisi d’illusione, di abbandonarsi all’impeto dei sentimenti. Ma le ha dato anche, perché se ne serva nei momenti di pericolo, una corazza di ferro. Dietro questa corazza, che l’amore rende invulnerabile, battono i cuori trepidanti di quelle piccole donne coraggiose – madri e sorelle, mogli e figlie – che mandano avanti, come soldatini di uno sterminato esercito, la vita del mondo. A ciascuna donna, per ciò che rappresenta, un segno di gratitudine. Auguri a tutte le donne che ogni giorno sanno aprire strade, generare percorsi, liberare possibilità. Donna, sii tu la prima a rispettare te stessa e a rifiutare e a opporti a qualunque situazione dove tu non sei rispettata! Più rispetto, meno violenza; la donna è nata per essere amata senza misura! Un apprezzamento speciale per le donne che si sono distinte nello svolgimento del loro inestimabile, prezioso lavoro durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Tutto questo fa della donna la gioia di vivere, la favola splendida e…quel desiderio che l’uomo chiama Amore