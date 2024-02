A grande richiesta torna a Reggio Calabria, l’amata Festa del Cioccolato, quello artigianale s’intende,

tutta un’altra cosa!

Con il Patrocinio del Comune e della Confesercenti di Reggio Calabria, dal 1° al 3 Marzo, su Corso

Garibaldi si svolgerà la quinta edizione della Festa del Cioccolato un appuntamento atteso dagli

intenditori e non solo.

Il pool dei maestri cioccolatieri dell’Associazione Nazionale “Choco Amore” provenienti da varie

regioni italiane, anche quest’anno proporrà le squisitezze prodotte nelle varie ricette regionali di

cioccolato “puro”, una eccellenza collocata al primo posto dalla Comunità Europea: dalla raffinata

pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, con la mandorla tipica della Calabria,

con i liquori, con la frutta secca e, come sempre, non mancherà la famosa ed unica “oggettistica in

cioccolato” della Choco Passion per la gioia dei bambini e di chi vuole fare un simpatico regalo.

Il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali porta nelle migliori piazze italiane, da oltre 10 anni,

questo nobile alimento per la gioia degli assidui frequentatori e dei turisti.

Il segreto del successo di questa iniziativa itinerante è dovuto dal fatto che il cioccolato artigianale

essendo senza additivi e conservanti, a differenza di quello industriale, è prodotto in quantità limitate

ed è quindi difficile da trovare in commercio. È importante consumarlo fresco per godere appieno

del suo aroma unico. Assaporare il cioccolato artigianale è un’esperienza da non perdere: “ti si

scioglie in bocca”. Non dimentichiamo, inoltre, che il cacao ha in sé numerose proprietà benefiche

per il nostro organismo: è un ottimo antidepressivo, aiuta la circolazione sanguigna ecc. Proprietà

che erano ben conosciute fin dai tempi dei Maia e degli Aztechi che lo consideravano “il cibo degli

Dei”.

Nei tre giorni di manifestazione, oltre all’intrattenimento bimbi con un’animazione di livello, non

mancheranno i laboratori didattici rivolti ai più piccoli, condotti dal noto Maestro Cioccolatiere Angelo

Musolino, Presidente della Conpait, Confederazione Pasticceri d’Italia di Reggio Calabria.

L’iniziativa è volta a diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo

consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per partecipare ai Laboratori basta prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it/prenotazionelaboratori

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!