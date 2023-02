Festa a Castellammare Del Golfo per i 105 anni di nonna Maria

TRAPANI (ITALPRESS) – L’amministrazione comunale e tutta la città di Castellammare del Golfo festeggiano i 105 anni compiuti ieri da Maria Barone, nonnina della frazione di Balata di Baida.

Nata il 31 gennaio del 1918 a Castellammare del Golfo, da Antonino Barone e Sebastiana Tartamella, seconda di 6 fratelli, Maria Barone ha tre figlie, 8 nipoti e 10 pronipoti che l’hanno festeggiata oggi.

Maria Barone è la cittadina più anziana di Castellammare del Golfo poichè l’1 gennaio, a 14 giorni dai 109 anni, è deceduta Caterina Navarra, altra ultracentenaria della cittadina dove i compleanni secolari sono stati frequenti.

Il vicesindaco Sebastiano Cusenza ha consegnato a Maria Barone dei fiori augurali ed una pergamena di congratulazioni dell’amministrazione comunale per il traguardo di vita raggiunto.

«Porgiamo alla nostra ultracentenaria Maria Barone ed ai familiari, i più sinceri auguri di buona salute e serenità con l’auspicio – ha detto il vicesindaco Sebastiano Cusenza – di festeggiare ancora per tanti anni la nostra nonnina simbolo di speranza ed esempio di coraggio e volontà di andare sempre avanti».

Quella di Maria Barone è una famiglia molto longeva poichè anche la mamma ed il fratello festeggiarono oltre 100 anni.

“Vedova di Giovanni Anselmo, morto all’età di 95 anni, Maria Barone – raccontano le figlie Caterina, Nella e Anna – è sempre stata molto in forma e solo negli ultimi mesi ha iniziato a sentire gli acciacchi dell’età”.

foto ufficio stampa comune Castellammare del Golfo, da sinistra monsignor Michele Antonino Crociata, Maria Barone, e il vicesindaco Sebastiano Cusenza.

(ITALPRESS).