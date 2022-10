“Una importante novità per il sistema dei trasporti calabresi, che getta le basi per un tangibile sviluppo della rete ferroviaria Jonica e pone fine ad una serie di ingiustizie, ritardi ed inefficienze che, negli anni, hanno fortemente penalizzato i cittadini. Ieri pomeriggio, infatti, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato a Roma l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Dal prossimo primo novembre, dopo gli inaccettabili rincari dovuti ai precedenti governi regionali di centrosinistra, il costo degli abbonamenti sarà in linea con quello degli scorsi mesi. E chi ha già acquistato o acquisterà l’abbonamento per il mese di ottobre potrà chiedere il rimborso della parte eccedente le normali tariffe direttamente a Trenitalia. D’ora in poi, pertanto, i pendolari calabresi non pagheranno un euro in più per viaggiare all’interno del territorio regionale”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Altro proficuo risultato conseguito riguarda l’intesa sancita dalla Regione con Trenitalia e con il Gruppo Ferrovie dello Stato per avere, già nel 2023, nuovi treni POP, nuovi Intercity, un collegamento migliore tra Crotone, l’Alto Jonio e Sibari – per valorizzare sempre più la linea Sibari-Bolzano -, l’elettrificazione della linea ferrata Jonica e un rafforzamento della struttura territoriale di Trenitalia in Calabria. Passi in avanti determinanti – conclude Straface – per colmare ataviche distanze e avvicinare la Calabria al resto del Paese e del mondo”.