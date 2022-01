Questa mattina ci ha l’asciati l’amico carissimo, l’ing. Alessandro Marcelli, morto a Lorica per una tragica fatalità.

L’ing. Marcelli, 58 anni, era il direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria ed ora aveva assunto anche l’incarico di direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello. Tutta FdC si stringe intorno alla moglie e ai due figli che Alessandro ha lasciato prematuramente.

DICHIARAZIONE PRESIDENTE OCCHIUTO

“La Regione Calabria esprime profondo cordoglio per la drammatica morte di Alessandro Marcelli, responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel Comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza.

Tutta l’amministrazione regionale si stringe attorno alla famiglia, in questo difficile momento.

La magistratura faccia piena luce in merito all’incidente costato la vita a Marcelli.

Trovo giusto che gli impianti di risalita siano rimasti chiusi, per accertare la reale dinamica di quanto accaduto, e in segno di rispetto per una così grande tragedia”.