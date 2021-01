Ferrovie della Calabria dispone misure per la messa in sicurezza dell’autostazione di Cosenza

L’area dell’Autostazione situata nel centro della città è stata dotata di un sistema di videosorveglianza la cui istallazione prevede l’utilizzo di 15 telecamere per consentire il controllo capillare della zona maggiormente interessata alla mobilità cittadina, considerati gli arrivi e le partenze giornalieri previsti per tutti i comuni della provincia ed i collegamenti regionali, nazionali e internazionali che transitano dall’Autostazione.

Tale sistema di videosorveglianza – attivo h24 – potrà essere accessibile alle forze di polizia e pertanto, previa autorizzazione già richiesta e di intesa con la stessa, garantire una maggiore sicurezza per tutti i frequentatori della struttura.

Il monitoraggio di videosorveglianza si è reso necessario per controllare l’ingresso dell’autostazione; inoltre, a questo sistema, a breve, si aggiungerà un ulteriore monitoraggio del traffico degli autoveicoli attraverso un sofisticato strumento di controllo continuo del flusso dei mezzi in transito, mediante un dispositivo che consente la lettura ed il riconoscimento delle targhe degli autoveicoli che, pertanto, per poter accedere, dovranno preventivamente essere autorizzati dalle FdC, onde poter abilitare l’apertura della sbarra

posta in corrispondenza dell’accesso.

Entrerà infatti in funzione l’attraversamento dell’area circoscritta dei mezzi che ne avranno preventivamente fatto richiesta. Attraverso la verifica delle targhe sarà infatti possibile mantenere il controllo anche degli automezzi in movimento nell’area altamente frequentata dai viaggiatori

L’adozione di tutte queste misure consentirà finalmente di poter controllare tutti i movimenti che avvengo all’interno dell’area, con lo scopo di meglio rispondere alle esigenze investigative nonché alle attività di prevenzione delle forze dell’ordine e quindi di tutelare maggiormente i viaggiatori e gli utilizzatori dell’area.