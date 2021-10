Ferrovia della Calabria, precisazione sull’erogazione del trasporto pubblico regionale

Di recente, stiamo registrando giudizi e valutazioni in merito ai

trasporti pubblici gestiti da FdC che non tengono, nella dovuta

considerazione, aspetti fondamentali posti alla base della programmazione

ed effettuazione dei servizi di trasporto, durante l’attuale stato di

emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Pertanto, nell’invitare tutti gli attori coinvolti (amministrazioni

comunali, stampa, istituzioni scolastiche e viaggiatori), ad una

fattiva collaborazione per superare le criticità che emergono giorno per

giorno, considerando che l’obiettivo comune è quello di assicurare il

trasporto in sicurezza degli studenti, riteniamo utile precisare quanto segue.

Le misure emanate per il contenimento del COVID-19 prevedono limitazioni

dei posti (seduti e in

piedi) utilizzati per il trasporto pubblico fino ad un massimo dell’80%

della capienza. Per questo motivo le Prefetture hanno predisposto piani

operativi scuole-trasporti affinché venisse garantito il trasporto a scuola degli studenti, prevedendo l’incremento delle corse di TPL in coincidenza con gli orari differenziati in entrata ed in

uscita, qualora i flussi statistici del traffico potessero essere

potenzialmente superiori ai posti fruibili offerti.

Durante l’attuazione di detti piani operativi sono state rilevate

criticità con pesanti disagi agli studenti ed in particolare a quelli

provenienti da località più distanti dalle sedi scolastiche.

Pertanto, dai tavoli di coordinamento presso le Prefetture è emersa

l’esigenza di riuscire a soddisfare la domanda di trasporto senza

ricorrere alla differenziazione degli orari.

Ferrovie della Calabria, pur non disponendo di un numero di autobus (la fornitura degli autobus nel frattempo ordinati saranno consegnati a partire dal prossimo mese) ed autisti sufficienti a garantire nei

medesimi orari l’effettuazione delle corse aggiuntive, ha assunto

l’impegno e l’onere di ricorrere a

servizi di noleggio per poter consentire alle scuole l’effettuazione di orari non differenziati.

Confidiamo che tale impegno, economicamente gravoso, oltre alle maggiori prestazioni del personale di Ferrovie della Calabria, venga apprezzato dai tanti fruitori del servizio.

Al riguardo si evidenzia che spesso le criticità registrate finora sono

state determinate da variazioni giornaliere degli orari di uscita dalle scuole. In questi casi invitiamo i fruitori di attendere pazientemente l’autobus successivo ove già previsto da orario.

Si precisa inoltre che il servizio sarà costantemente monitorato

affinché in caso di variazioni significative possano essere adottati i conseguenti possibili aggiustamenti e, in caso di criticità non

risolvibili, segnalando le stesse tempestivamente al Settore Trasporti

della Regione e quindi al tavolo di coordinamento scuole-trasporti, per

le valutazioni e le adozioni dei provvedimenti del caso.