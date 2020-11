“Il governo mantenga l’impegno assunto in aula, approvando il mio ordine del giorno, a rafforzare con nuove assunzioni il Corpo di Polizia Penitenziaria. Soprattutto oggi che l’emergenza sanitaria riemerge in tutta la sua gravità, è necessario garantire attraverso adeguate dotazioni di personale la piena sicurezza degli operatori e della popolazione carceraria”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che sollecita il ministero della Giustizia a procedere all’assunzione di nuovi agenti di polizia penitenziaria, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie, sia per i civili che per l’aliquota militare. “Mancano migliaia di agenti in organico – prosegue Wanda Ferro – e da tempo i sindacati del Comparto denunciano le carenze di personale e le turnazioni massacranti, le ripetute aggressioni, mentre l’aumento dei contagio potrebbe portare a nuove forme di protesta da parte dei detenuti, come avvenuto nella prima fase dell’epidemia, con l’organizzazione di violente rivolte e le successive scarcerazioni dei boss mafiosi da parte del governo. E’ doveroso dare sostegno concreto alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria”.