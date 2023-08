Ferragosto di lavoro per Sangiuliano con i vertici del Ministero

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel giorno di Ferragosto, ha riunito al Ministero i Direttori generali per fare il punto della situazione sulle attività in atto. Nel corso dell’incontro, lungo e articolato, durato oltre due ore, hanno preso la parola tutti i presenti che hanno illustrato singolarmente, ciascuno per il proprio settore di competenza, anche il lavoro da svolgere nei prossimi mesi e proposte nel merito. Alla riunione, sono intervenuti i sottosegretari Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi, il segretario generale Mario Turetta, il direttore generale Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr Angelantonio Orlando, il direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Luigi La Rocca, il Direttore Generale Biblioteche e Diritto D’autore Paola Passarelli, il Direttore generale Bilancio Paolo D’Angeli, il Direttore generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, il Direttore generale Musei Massimo Osanna, il Direttore generale Organizzazione Marina Giuseppone, il Direttore generale Spettacolo Antonio Parente, il Direttore generale Educazione e Ricerca Andrea De Pasquale, il Soprintendente Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Daniela Porro, il Direttore del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, il Direttore del Museo Nazionale Romano Stèphane Verger, il Direttore del Vive – Vittoriano e Palazzo Venezia Edith Gabrielli, il Direttore della Galleria Borghese Francesca Cappelletti, il Direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Ministero della Cultura