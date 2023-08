Si chiude con un bilancio estremamente positivo per i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, la fase calda del Ferragosto.

Gli uomini dell’Arma sono riusciti a produrre un’intensa attività di controllo del territorio vibonese, anche con servizi straordinari presso i centri di maggiore afflusso turistico – Costa degli Dei -, negli orari della movida notturna, in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia e in linea con gli auspici espressi in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica.

Significativa e motivo di particolare soddisfazione l’assenza sul territorio di eventi delittuosi, a beneficio dei tanti turisti e dei cittadini vibonesi, che hanno potuto così trascorrere in piena sicurezza e serenità il ferragosto.

Alla vigilia di ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Tropea, hanno stretto le maglie per garantire la sicurezza pubblica e contrastare ogni potenziale attività illecita nella notte più trafficata dell’estate.

L’attenzione dei militari dell’Arma si è focalizzata su Tropea e dintorni, un luogo tanto amato dai turisti e dai locali, ma che purtroppo nel recente passato è stato fulcro di preoccupazione sotto il profilo dell’ordine pubblico. Già dal mese di maggio è stata intensificato la presenza in questi luoghi, schierando uomini, mezzi e Stazioni mobili per garantire un servizio di sicurezza impeccabile durante la movimentata stagione estiva.

Un soggetto originario di Tropea, è stato individuato e segnalato in stato di libertà alla Procura di Vibo Valentia perché ritenuto il presunto autore – tra le tante violazioni – dell’alterazione delle targhe della sua autovettura e del possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina. In particolare, durante il controllo, i Carabinieri hanno infatti notato qualcosa di strano nelle targhe: i caratteri erano stati alterati mediante l’utilizzo di nastro isolante nero, attaccato ad hoc per cambiare i valori alfanumerici. Parallelamente, durante lo stesso servizio, è stato individuato un soggetto – poi segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti – trovato con una certa quantità di “marijuana” mentre era alla guida del proprio veicolo.

Oltre 300 le persone controllate: una decina i ritiri di patenti di guida con conseguente esecuzione di fermi e sequestri amministrativi dei veicoli condotti.