Serata speciale sabato 9 luglio 2022 per Federica Buono. In occasione del suo 18esimo compleanno, Federica, con la grande passione per la moda, ha organizzato la sua prima sfilata. A sfilare amiche e compagne che con lei hanno condiviso un momento importante che segna non soltanto un traguardo e il passaggio all’età adulta ma anche il taglio del nastro di un cammino che la poterà a realizzare il suo grande sogno: diventare duna stilista. Sul ‘red carpet’ le modelle hanno indossato abiti coloratissimi disegnati e cuciti dalla stilista in erba che, a settembre, inizierà una nuova esperienza formativa che da Marano Principato, in provincia di Cosenza, la porterà a Milano, presso l’Istituto Europeo di Design, il più grande network di alta formazione in ambito creativo.

Buono ispira la sua collezione ai colori della natura, vivaci e decisi come il suo carattere. Una festa sicuramente fuori dagli schemi, una gioia per gli occhi e una esperienza giocosa per tutti gli invitati, che termina con una meritata standing ovation di tutti gli intervenuti.

Lavorazioni intricate e ricchezza dei materiali scelti con oculatezza, riferimenti alla natura e la bellezza dei suoi colori e proposte che fanno l’occhiolino al body positivity, a sottolineare che i tempi cambiano e le nuove generazioni guardano al futuro con un occhio sempre più inclusivo e scevro dagli stereotipi proposti in passato.

All’euforia degli invitati, si è unita la commozione dei genitori e familiari che condividono e vivono con lei la sua aspirazione. “I riflettori accesi sulla determinazione e i chiari obiettivi che muovono Federica, alla quale non possiamo che augurare un futuro stellare, lasciando che siano i sogni a decidere per lei”, queste le parole di encomio della zia Annamaria Buono.

Siamo certi che Federica ha già trovato gli ingredienti giusti per la realizzazione dei suoi traguardi e, chissà, del successo: determinazione e passione.

Fabrizia Arcuri