“Felice di poter accogliere nella grande famiglia di Fratelli d’Italia, Vincenzo Cavallaro, Sindaco di Candidoni” – Il Commissario provinciale Denis Nesci esprime soddisfazione per il ritorno nel partito del primo cittadino del comune della Piana.

“In realtà, quello di Cavallaro – continua Nesci – è un ritorno nella sua casa politica, in quanto è stato tra i primi ad aderire al progetto di Giorgia Meloni, sin dal Congresso di Fiuggi”. “Penso che potrà dare una mano d’aiuto importante in questa fase di rimodulazione e riorganizzazione del partito, l’Avv. Cavallaro infatti, è stato componente della Direzione provinciale di Alleanza Nazionale, con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Enti Locali e Presidente Provinciale della Consulta Etico Religiosa. Inoltre, per quanto concerne l’impegno amministrativo, ha pure ricoperto la carica di Presidente del Circondario di Palmi, eletto con voto unanime da parte di tutti i Sindaci della Piana. Sfrutterò dunque la sua esperienza che affonda le radici in una collocazione conservatrice e cattolica, per riuscire nell’intento di creare una classe dirigente caratterizzata da un mix di profili. Infatti il mio obiettivo è mettere assieme – facendoli lavorare fianco a fianco – giovani amministratori e nuove figure della società civile, con il supporto di uomini di partito di lungo corso come Enzo Cavallaro.”