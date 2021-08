Dagli ultimi aggiornamenti del sito del comune si è appreso che i casi di covid sono in netto e costante aumento a Taurianova. Pur consapevoli che bisogna convivere con il covid-19, riteniamo sia doveroso attuare tutte le misure necessarie per limitarlo il più possibile. Pertanto invitiamo l’amministrazione comunale a prendere i dovuti provvedimenti affinché si possa scongiurare il serio pericolo di ritornare in “zona rossa”, ciò rappresenterebbe un doppio danno per la comunità in quanto andrebbe a limitare nuovamente la libertà personale e causerebbe gravi conseguenze sull’economia del Paese. Il semplice utilizzo della mascherina all’aperto e il distanziamento sarebbero già un buon metodo per limitare la diffusione del virus come efficacemente sperimentato in altri comuni.Confidiamo nel buon senso di chi amministra e di tutti i cittadini che hanno nel cuore la salvaguardia della città.