A margine dell’incontro pubblico in streaming organizzato dal circolo

di Fratelli d’Italia “Atreju” di Reggio Calabria, in collaborazione

con il coordinamento provinciale, dal titolo “Quale futuro per la

città metropolitana di Reggio Calabria?”, Denis Nesci si è dimostrato

soddisfatto per l’ampia partecipazione che ha registrato l’evento.

Amministratori, dirigenti, simpatizzanti, appartenenti alle categorie

produttive collegati da diversi punti della provincia reggina, hanno

seguito il dibattito al quale hanno partecipato l’on. Italo Bocchino,

attualmente direttore editoriale della storica testata giornalistica

di partito “il Secolo d’Italia” ma già deputato e dirigente politico

di primo piano di Alleanza Nazionale prima e Popolo delle Libertà

dopo; Beniamino Scarfone, portavoce del circolo di FdI, Pasquale

Oronzio, Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazione, e Denis Nesci,

commissario provinciale e cittadino di FdI.

“La vocazione e la centralità della Città Metropolitana non sono

completamente emerse, anche perché la governance ad oggi, non è stato

in grado di sviluppare una visione. La Metrocity nel cuore del

Mediterraneo e nel cuore dell’Europa, avrebbe dovuto trainare l’intera

Calabria ed invece, per mancanza di deleghe e di funzionalità sembra

ferma la palo” – ha dichiarato Nesci. Nel loro intervento, Pasquale

Oronzio e Beniamino Scarfone, circa la situazione delle Metrocity,

hanno sottolineato la necessità di una classe dirigente forte e

competente, in grado di far riacquistare la sua funzione progettuale e

strategica, non sacrificando il proprio ruolo naturale occupandosi

solo di momenti elettorali.

In conclusione nel dibattito sono intervenuti Pino Giarmoleo, Rosario

Antipasqua, Lino Cangemi, Paola Chilà, Antonio Varsavia e Rudi Lizzi

tutti concordi sulle grandi potenzialità che il nostro territorio

offre, ma che ad oggi “soffre” per una mancanza di una visione

strategica e grosse carenze infrastrutturali.