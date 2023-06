Maria Rosa Condina è stata nominata responsabile provinciale del Dipartimento “Cultura Rurale” di Fratelli d’Italia. A conferire l’incarico è stato il Commissario provinciale del Partito di Giorgia Meloni, l’On Denis Nesci.

“Sono lusingata per questo nuovo incarico – il commento di Maria Rosa Condina – e tanta è la responsabilità che mi assumo, accettando di ricoprire un ruolo così importante e strategico per il nostro territorio. A darmi tanto coraggio e certezza è il gruppo di cui faccio parte; un gruppo da sempre coeso, in crescita e formato sia da donne che da uomini capaci, che hanno a cuore le sorti del territorio, delle sue radici, delle tradizioni e soprattutto dei cittadini. Infine, non per questo meno importante, ringrazio per aver creduto in me il Commissario provinciale l On. Denis Nesci da sempre attento e sensibile alle istanze di crescita del territorio”.