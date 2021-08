Abbiamo atteso volutamente prima di esprimere la nostra opinione riguardo la ricorrente sospensione della fornitura di acqua potabile nelle ore notturne anche per questo anno 2021, poiché eravamo certi che tutti (maggioranza ed opposizione) avrebbero fatto, come oramai è tradizione, la loro comparsata con comunicati, appelli e manifestazioni di scusanti e soluzioni, facendo il solito scarica barile ed addossando le responsabilità sempre ad entità terze.

È bene rammentare che la disgustosa pratica della sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile è stata inaugurata circa venti anni addietro dal Sindaco Morano ed a seguire, praticata nei sette anni della gestione Cannatà (salvo brevi pause determinate da scarsi e inadeguati interventi) per proseguire oggi con l’amministrazione Cosentino.

Con la prima amministrazione abbiamo avuto ben cinque anni di sospensione agostana o meglio estiva, con la seconda ne abbiamo avuto sette anni e con l’ultimo eccellente Sindaco siamo entrati nell’ottavo anno.

Ebbene oggi constatiamo le varie prese di posizioni tutte improntate ad addebitare la necessità di sospendere l’erogazione dell’acqua potabile e quindi lo stato di necessità: alla siccità, alla cattiva gestione precedente ovvero ad eventi terzi quali i furti d’acqua.

Risale a circa quattro anni fa l’affissione di un nostro pubblico manifesto con il quale abbiamo inteso evidenziare le criticità ultraventennali del sistema idrico cittadino…., purtroppo, da allora nulla è cambiato.

Oggi dopo avere ascoltato e/o letto quanto avevano da raccontarci i due “esperti contabili” delle coalizioni civiche dai “grandi numeri” che fanno parte dell’attuale consiliatura che quotidianamente dimostrano di essere privi di idee, che a differenza dei numeri, sono quelle che hanno mosso il mondo.

Lasciamo ad entrambi i loro calcoli ragionieristici che nelle varie competizioni elettorali oramai vedono sopperire uno rispetto all’altro, anche se uno di essi si avvale del saper politico e non dell’omuncolo dalle mille provvidenze…..(l’Homo buono per tutte le stagioni!).

E’ mentre noi altri comuni cittadini in estate soffriamo quotidianamente il problema dell’acqua, ingrandito sempre più dalle alte temperature da schock termico, i nostri “esperti contabili” sembra siano stati colpiti dalle conseguenze fatali dello stesso, al punto tale da scegliere per i loro monologhi due modalità di comunicazione diversa.

Infatti, mentre uno sceglie la “modalità video”, probabilmente consigliato dal suo “cine operatore” tutto fare e dire, tra le altre cose anche studioso di gestualità comunicativa; l’altro si è limitato a riproporre qualche vignetta e qualche scritto sui social dal quale emerge la solita “maniacalità del fare”.

In tutti i casi è venuta fuori l’ipocrisia e la tracotanza di chi ha svolto ed ha avuto un ruolo nell’amministrazione, sia di maggioranza che di opposizione.

E che dire dell’altra parte dell’opposizione di oggi che annovera tra le sue fila anche un ex amministratore dell’era Cannatà.

AMBEDUE PATETICI E BUGIARDI!

Di fatto mentre uno appare in video con un apparente falso buonismo con il quale tenta di nascondere l’oramai conclamata e manifestata incapacità alla risoluzione del problema acqua e non solo, l’altro ripropone la solita pappardella del “Sapere fare”, evidenziando la realizzazione di un pozzo, battezzato a suo tempo “dai trenta denari” e dall’aver adeguato la cabina elettrica di alimentazione dei pozzi.

CITTADINI: ENTRAMBI MENTONO, PUR SAPENDO DI MENTIRE!

e ciò lo viviamo quotidianamente sulle nostra pelle.

Fatto sta che da oltre 20 anni Cittanova, con l’alternarsi alla guida dell’amministrazione di liste civiche, puntualmente nel periodo estivo continua a vivere il problema dell’erogazione dell’acqua.

Ed allora sorge spontaneo chiedersi: se nell’anno 2008, la nostra comunità ha dovuto spendere dei soldi pubblici per la realizzazione del fatidico terzo pozzo, questo, avrebbe dovuto garantire l’erogazione dell’acqua, soprattutto in estate, almeno secondo il parere del “rabdomante” interpellato, in quanto, lo stesso avrebbe dovuto controbilanciare eventuali abbassamenti dei livelli di acqua degli altri pozzi.

Ma purtroppo così non è, infatti dalla sua realizzazione ad oggi, tranne qualche sporadico anno, le nostre estati continuano a scorrere senza acqua.

Ed allora invece di continuare in queste patetiche sceneggiate “del fare” o del “non fare” invitiamo entrambi gli “esperti contabili”, comprese le loro truppe, che oggi rappresentano l’attuale amministrazione comunale, di esprimere un gesto di amore, sperando che lo provino, verso Cittanova e l’intera comunità cittanovese:

ABBIATE RISPETTO PER CITTANOVA

ANDATEVENE A CASA TUTTI RASSEGNANDO LE DIMISSIONI PER MANIFESTA INCAMPACITA’ ASSENZA DI IDEE; SOLUZIONI E PROGRAMMAZIONE

FDI CITTANOVA

(Circolo Pino RAUTI)