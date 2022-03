Se ne parlerà il prossimo 30 marzo, presso il Campus Luiss di Roma, alla presenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

Oltre all’AU di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, saranno presenti tra gli altri, il presidente ASSTRA, Andrea Gibelli ed il presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto. Durante la manifestazione sarà presentata la Borsa di Studio in ricordo di Antonio Parente.

L’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, ha dichiarato che “Ricordare Antonio Parente – compianto direttore generale del Ministero dei Trasporti e Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, scomparso prematuramente – in occasione dell’iniziativa sulla figura del Mobility Manager, che si terrà a Roma presso la Luiss il prossimo 30 marzo alla presenza delle massime autorità in tema di trasporti, non poteva essere occasione migliore.

Antonio Parente è stato un manager illuminato che sapeva guardare al futuro e la figura del Mobility Manager, proprio di recente resa obbligatoria per ridurre il traffico di auto private in una moderna ottica di condivisione e di attenzione all’ambiente, è un’innovazione brillante e dal grande potenziale.

Con questa consapevolezza- conclude Ernesto Ferraro – ho aderito con grande piacere alla richiesta di essere tra i relatori del convegno, sia a titolo personale che come nuovo Amministratore di Ferrovie della Calabria, augurandomi che questo sia solo il primo di una serie di eventi dedicati alla figura di Parente e allo studio di argomenti connessi al tema della mobilità sostenibile, che è la vera sfida a cui sono oggi chiamati tutti coloro che si occupano di trasporti”.

E’ possibile seguire l’evento, iscrivendosi al seguente link:

https://luiss.formstack.com/forms/figura_mobility_manager